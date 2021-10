Arrangør efter succes: - Vi har helt sikkert lyst til at gøre det igen

Stigen er foldet helt ud, og fem brædder ligger på gulvet. Musik fra en rød kasse fylder rummet, og ovenpå den balancerer Gertrud Exner til hun i et spring rammer gulvet igen.

Forestillingen er en del af Folkemødet i Ribe, der afholdes for anden gang. I anledningen af 101 året for genforeningen er årets tema 'grænsen', og på grund af covid-19 har planlægningen varet længe.

- Det var tredje gang, vi skulle i gang igen. Derfor har vi været usikre på, hvor mange der ville komme og tage det til sig. Dér, må jeg sige, at vores forventninger er blevet overtrumfet. Vi er så taknemmelige for, at der er så mange, der er kommet og har lyst til at være med, siger Signe Von Oettingen, sognepræst i Ribe Sogn.