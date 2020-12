Autistfamilie: Corona-julen har bragt velsignet bud

I Landsforeningen Autisme er man selvfølgelig klar over denne problematik. For at hjælpe medlemmerne har de nu fået pædagogisk rådgivning. Her kan autister og deres pårørende få råd og vejledning. Hver dag i december måned – som en slags julekalender – vil man på landsforeningens hjemmeside kunne åbne en låge med dagens gode råd.



Meld gerne afbud

- Det kan handle om ikke at lade sig låse fast af andres forventninger. Julemåneden er jo pakket med sociale sammenkomster som æbleskivebagning, lave juledekorationer sammen og så videre. Mange små og hyggelige aktiviteter for de fleste, men for autister kan de være uoverskuelige, og så er det vigtigt, at man melder afbud uden at have dårlig samvittighed over det, siger formand i Autismeforeningens Kreds Sydvest, Marije F. Jacobsen.

Gaver kan være et problem

Vi andre elsker formentlig at få julegaver. Forventningens glæde er stor, når indpakningen er flået af. Hvad mon der gemmer sig indeni? Men for autister kan netop det ukendte give usikkerhed og være en udfordring. I nogle familier med autister pakker man slet ikke gaverne ind. Eller pakker gaverne ind i gennemsigtigt papir. Så er det løst på den måde.



Autister kan føle sig spændt for med de mange forventninger, julemånedens traditioner pådutter os alle. Man hører gerne sætningen: ”Åh, hvor bliver det hyggeligt….”

Spørg familier med autisme

- Det kan være frustrerende og uoverskueligt for autister. De føjer sig måske. Men det ville være rigtigt fint, hvis man i omgangskredsen spørger familien med autisme, hvilke 2-3 aktiviteter de gerne vil deltage i. Det gælder om at finde løsninger, så alle kan være med, siger Marije F. Jacobsen.

Corona-krisen har givet store problemer, men for mange med autisme har corona også været en hjælp.

Kram mig ikke, tak

- Vi har med corona-krisen fået en meget mere struktureret dagligdag. Det har hjulpet mange børn med autisme. Der er ikke så mange juleaktiviteter i år, og forventningerne til at man skal samles mange for eksempel på en skole, er jo væk, siger formanden i Kreds Sydvest i Autismeforeningen.

Hun peger på, at mange børn med autisme ikke bryder sig om at give hånd og endnu mindre at kramme. Og det er jo i den grad noget, vi ikke gør i denne corona-tid.