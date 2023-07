Båse laves om, og afgift annulleres efter forvirrende parkeringsregler

En sag om en forvirrende parkeringsafgift får nu et nyt kapitel.

Parkeringsselskabet ParkZone fortæller til TV SYD, at parkeringsbestemmelsen om at holde i en af de fire afmærkede båse ved fire private parkeringspladser på Torvegade 38 i Esbjerg på nuværende tidspunkt er suspenderet, indtil nye båse er lavet.

- ParkZone kan oplyse, at vi er i dialog med grundejer om at få mærket de fire pladser korrekt op. Indtil det sker, så er vilkåret om at parkeringen skal ske inden for markeret bås, sat ud af spil på de fire pladser i gården, lyder det fra selskabet.