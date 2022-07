Bar i Esbjerg får kritik for at opfordre gæster til druk

På trods af det mener Alkoholreklamenævnet stadig, at konceptet ”Drik dig til staldmester” er en opfordring til umådeholdent indtag af alkohol, uagtet at åbningstiden strækker sig over 15 timer.



Vil holde øje

- Det er en skærpende omstændighed, at gæsten belønnes for at drikke en masse store fadøl ved at få sit navn indgraveret på ”Staldmestervæggen”, og ved at der udstedes et gavekort på 100 kr., såfremt gæsten kan indtage de ti fadøl inden klokken 18”, udtaler formanden for Alkoholreklamenævnet, Marlene Winther Plas, i en pressemeddelelse.