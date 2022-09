Barcelona ophæver med tidligere EfB-angriber

Han kan se tilbage på et ophold, hvor han nåede at vinde den spanske pokalturnering, efter at han scorede et afgørende mål i semifinalen mod Sevilla.

- Det har været en ære at repræsentere denne klub. Jeg har altid givet mit bedste for fansene og klubben, og jeg vil altid være taknemmelig for den opbakning, jeg er blevet vist, skriver Braithwaite på Twitter.