Beboer henvendte sig til politiet, da vindmølletransporter kom for tæt på huset

Medlem af Folketingets Transportudvalg, Christoffer Aagaard Melson (V), medgiver, at staten har et medansvar for, at borgere som i Tjæreborg ikke skal forstyrres af store vindmølletransportere.

- Vi er villige til, at der skal findes en løsning, men hvordan kagen præcist skal skæres, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, men jeg bruger alle mine kræfter på at presse på for at sikre, at der kommer en løsning så hurtigt som muligt, siger han.

Og hurtigt skal der ske en løsning ifølge beboerne på Krogsgårdsvej. Sker det ikke, vil de ifølge Jens Lund Møller sætte sig på vejen og stoppe trafikken for at fremskynde processen.