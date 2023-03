Beboere fra landskendt botilbud flyttet til nybyggeri

De hårde dage på Bostedet Sjællandsgade kunne være så hårde, at der blev lavet en dokumentar om bostedet. Vist sidste år på TV2. Her blev det dokumenteret, hvor svært beboerne har det, og hvor svært de ansatte havde det i forhold til at sikre sig, når beboere i en rus eller i frustration gik amok.

Men dokumentaren "Sindssygt farligt arbejde" viste også et bosted, der måske nok havde overlevet sin tid rent bygningsmæssigt. Både for beboerne og for de ansatte.

Torsdag var flyttedag for de otte beboere på Sjællandsgade 10. De slidte omgivelser blev skiftet ud med helt nye lejligheder i bostedet Fundamentet.

- Sjællandsgade 10 var jo egentlig bygget som ældreboliger og aldrig til et bosted. Nu får de et sted, der er bygget til formålet. Det bliver så godt, og både beboerne og vi ansatte glæder os rigtigt meget, siger Majbritt Kjems Søberg, der er leder af Fundamentet i Esbjerg.



Men netop de helt nye lejligheder i bostedet Fundamentet giver beboerne en ny start. Og lyst til forandring. Til at bo bedre.

- Jeg drømmer om at bo i renere rammer, siger Michael Hyldig, der er en af de otte beboere.