Beboere i oprør over parkering forbydes på vej

Både kolonihave og villaejere er fortørnede over, at de ikke bliver betragtet som part i sagen og derfor ikke har ret til at klage.

- Vi følger bare forvaltningsretten. Parkeringsmuligheden på Stormgade er offentlig og derfor for alle. De bliver ikke part i sagen, fordi de tilfældigvis bruger den, fortæller Henrik Hasling fra Esbjerg Kommune.

I kan læse mere her. Det er en afgørelse af en lignende sag i Gentofte Kommune.

Parkeringsforbuddet på Stormgade træder i kraft om 14 dage.

- For kolonihaverne vil vi forsøge at finde en løsning, men det bliver ikke på Stormgade. Villaejerne må enten se, om de kan skaffe mere plads på deres grund eller finde et andet sted at parkere, lyder det fra kommunen.