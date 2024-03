Beboerne på stærkt belastet vej protesterer mod vindmølletransporter

Containere, traktorer og andet løsøre bliver i disse dag kørt tæt op til skel på Krogsgårdsvej i Tjæreborg. Beboerne er stærkt utilfredse med, at Vejdirektoratet har givet lov til at køre med store, tunge transporter, selvom det endnu ikke er afklaret, hvad der forårsagede ulykken den 12. februar, hvor en 350 ton tung vindmølledel faldt af en ladvogn og landede på en mark.

- Man føler sig pisset på, groft sagt, siger Martin Nielsen, beboer ved den belastede vej. Derfor vil de anbringe diverse habengut i skel ved vejen.

- Jeg vil selv køre min boogietrailer ud til vejen i fuld højde. Vi har simpelthen fået nok, siger Martin Nielsen. Beboerne fortæller, at de tunge transporter gang på gang rager ind over skel til deres ejendomme.

Ingen mennesker kom noget til ved uheldet den 12. februar, men sporene fra ulykken på Storebæltsbroen i januar 2019 skræmmer. Dengang rev en container sig løs fra et godstog og slog otte mennesker i et IC4 tog ihjel.

- Dengang var der kørselsforbud et helt år, men her er man villig til at tage risikoen med, for at der er nogle, der bliver dræbt, mener Martin Nielsen.