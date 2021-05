Begravelse og sprogproblemer lukker bydel med 10.000 indbyggere

Jerne Sogn med 10.101 indbyggere lukker atter ned på grund af for høj smitte. Ligesom det var tilfældet i marts måned, lukker blandt andet skole- og idrætstilbud i sognet, som udgør den østlige del af Esbjerg By.



Incidenstallet i sognet er på den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut helt oppe på 545 med 55 nye smittede de seneste syv dage. Et sogn lukker ned, når der er mere end 500 smittede pr. 100.000 borgere (incidens), og der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage sammen med en positivprocent på 2,5 procent eller mere. I Jerne Sogn er den nu 2,6 procent.

Begravelse og sprogvanskeligheder

Esbjerg Kommune får via smitteopsporingen information om alle smittede borgere. Det viser sig, at smitten stammer fra især tre steder.

- Efter en større begravelse har smitten spredt sig blandt en befolkningsgruppe i Jerne, fortæller Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune.

Samtidig har en anden befolkningsgruppe i området på grund af sprogvanskeligheder brug for hjælp til at forstå, hvordan man undgår af blive smittet med covid-19.

- De er meget sociale og mødes rigtigt meget. Vi kan følge smitten rundt fra opgang til opgang, fordi vi har data på individniveau, siger han.

Esbjerg Kommune lukkede fredag Spangsbjergskolen, der dog ligger i nabosognet Treenigheds Sogn, på grund af for høj smitte blandt elever og lærere.

- Vi har nu har fokus på at henvende os til samtlige smittede for at hjælpe dem med isolation og understrege vigtigheden af det, siger Arne Nikolajsen.

I kontakt med alle smittede

Kommunen er i dialog med næsten samtlige smittede i Jerne Sogn og forsøger på den måde at informere og teste målrettet.

- Vi tester ved de opgange, hvor vi kan se smitten er. Samtidig sender vi sms’er ud til de områder, vi ved, der er smittede, siger han.

Selvom det nu for anden gang på kort tid er nødvendigt at lukke et område i kommunen, er sundhedsdirektøren ikke bekymret for, at det skal udvikle sig yderligere.

- Smitten bølger hele tiden op og ned. Men med sundhedsdata på enkeltpersoner, famler vi ikke i blinde. Vi er i dialog med de fleste smittede, siger Arne Nikolajsen.

Jerne Sogn er eneste nedlukkede sogn i Danmark. Nedlukkede sogne kan genåbne, når smittetallene er under niveau for ét af de relevante kriterier i syv dage i træk.