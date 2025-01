Bekymret politiker kritiserer valget af skandaleramt lægepraksis

Når kalenderen siger den 1. april skal 950 patienter have ny læge i Ribe. Byen er nemlig blevet en læge fattigere, og det har sat Region Syddanmark på et stykke arbejde, fordi de har skullet finde en ny løsning.

- Det har slet ikke været muligt at finde en ny læge til at overtage, så vi er tilfredse med, at vi nu har mulighed for at have en læge, der kan tage sig af de 950 patienter, hvor der ellers ville opstå en udfordring, siger hun.

Der var dog et samlet flertal, og blandt andet Pernelle Jensen (V), der er formand i udvalget, mener, at løsningen med Alles Lægehus er den rigtige.

- Som politiker er jeg megaærgerlig over, at det sker, og jeg er megaærgerlig over det på borgernes vegne. Det skaber en utryghed, og det har vi ikke lige brug for, siger hun.

De skal derfor overtage de 950 patienter fra april, men for Jette Damsø Henriksen (S), der er næstformand i Udvalget for det nære sundhedsvæsen, er det ikke den bedste løsning.

Hvis regionen skulle være påbegyndt arbejdet med at etablere en regionsklinik, ville det have betydet, at de 950 patienter ville være nødsaget til at køre længere end de 15 kilometer, mens regionen skulle rekruttere en læge. Den pris, vurderer Jette Damsø Henriksen (S), ville være det hele værd, for så havde regionen haft ansvaret.

- Problemet er, at der sidder nogle folk og mangler en læge i Ribe fra april, og hvis vi skal lave en regionsklinik, tager det noget tid. Det havde jeg gerne givet ud for, at vi havde fået en god stabil klinik derude, siger Jette Damsø Henriksen (S).

Hvis det stod til Jette Damsø Henriksen (S) så var regionen gået i gang med at lave en regionsklinik, hvor de selv ville have ansvaret for at ansætte en læge, der skulle overtage patienterne. Men det ville de ikke kunne nå før den 1. april.

- Vi skal sikre lægedækningen for de her 950 patienter, og der synes jeg simpelthen, at 20 kilometer er for langt væk. Særligt når vi taler om nærhed i sundhed, siger Pernelle Jensen (V).

Regionen havde mulighed for at henvise patienterne til en klinik 20 kilometer væk fra Ribe, men da de gerne vil overholde reglen om, at der i udgangspunktet maksimalt må være 15 kilometer til sin praktiserende læge, valgte de ikke den løsning.

- En privatpraksis med egen læge har ansvar for deres egen butik, hvor de her koncerner er noget andet. De har typisk kontrakt i en kortere periode hvor de løser opgaven for regionen, så det er svært at se, at de skulle have samme incitament til at lave udviklingsarbejdet. Nu står vi ligeledes overfor en sundhedsreform, hvor der sker rigtig meget i almen praksis. Regionen er afhængig af, at vi får et tillidsfuldt samarbejde med de praktiserende læger for at udvikle den nære sundhed, siger hun.

Frygten for endnu et mislykket forsøg

Pernelle Jensen (V) er derimod tryg i at give Alles Lægehus opgaven, fordi hun ikke mener, at chancen for at finde en læge til en regionsklinik ville være stor.

- Den største udfordring ville være lægen. Det vil være en usikker vej at gå for patienterne i Ribe, når man ikke kan garantere, at det ville lykkes, og især når det ikke har kunnet lykkes de gentagne gange, det har været forsøgt. Jeg tør ikke gamble med lægedækningen i Ribe på den måde, siger hun.