Bent Nyegaard kigger i krystalkuglen og spår om slutresultatet i kvindernes håndboldliga

Men det tilfældige møde med udlejeren skulle vise sig at blive en vigtig brik i realiseringen af deres ønske om at støtte hjemlandet.

De endte dog ikke med at skrive under.

De flygtede fra Kiyv, hvor hun havde gang i en sangerkarriere, og han arbejdede inden for it.

Plads til tanker

Parret flyttede ind i en stor, lys lejlighed med højt til loftet.

Da deres levegrundlag med arbejde og sprogskole var faldet på plads, blev der også plads til tanker om, hvordan de kunne støtte Ukraine.

Og deres gamle udlejer, Nicolaj Ebbesen, havde ikke glemt parret. Så en dag ringede han til dem.

- Jeg mærkede bare en eller anden positiv energi fra dem. Så jeg havde bare lyst til at lave noget sammen med dem, siger han.

Han viste sig at være iværksætter, og efter parret havde luftet tankerne om at hjælpe Ukraine, tilkendegav han sin støtte med 400.000 kroner.

Det blev katalysatoren, og hurtigt lagde de sig fast på, at skulle lancere en slags fødevare.

- Landbruget betyder meget for Ukraine, så for os var det naturligt, at det var landmændene, der skulle have hjælp. Økonomien går ned, og de økologiske landmænd er i den værst tænkelige situation, for deres ukrainske kunder er ikke villige til at betale for økologi lige nu.

Hele kæden er ukrainsk

Nu sidder 32-årige Yana Dryupina og 38-årige Rodion Svystun med resultatet af deres arbejde.

En økologisk solsikkeolie, hvor alt fra plastikflaske til etikette og indhold er produceret i Ukraine - fragtet til Danmark af ukrainske chauffører.

- Jeg er glad for at være en del af projektet. Det, der fylder for mig, er, at vi kan gøre en forskel for Ukraine på grund af den vanskelige situation, landet står i, siger investor, Nicolaj Ebbesen.

Oprindelseslandet er ikke skrevet med store bogstaver på flasken.

For olien skal først og fremmest sælges på grund af kvaliteten og økologien, som, de ved, udgør et større marked i Danmark end i Ukraine.

- Produktet er godt i sig selv - selv uden historien bag, siger Yana Dryupina.

Men lågets blå og gule farver symboliserer naturligvis det ukrainske flag.