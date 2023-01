Berømt maleri dukker op i Athen efter 90 år - vejen til værket gik via Ribe

Faktisk havde ingen set Carl Blochs maleri 'Prometheus' befrielse' i 90 år, men nu er det berømte værk dukket op i Grækenland.



Det skriver Statens Museum for Kunst (SMK) fredag i en pressemeddelelse.

Ifølge SMK er maleriet blevet fundet, i forbindelse med at museet har planlagt en udstilling med Carl Blochs værker.

Maleriet, der er fire meter langt og tre meter bredt, blev i 1864 bestilt af den dengang nyudnævnte, danskfødte konge i Grækenland.

Men siden det blev udstillet på Charlottenborg i København i 1932, har maleriet været forsvundet.

Og selv om det har været efterlyst, og både fagpersoner og myndigheder har været involveret, har ingen kunnet lokalisere det.

Ribe Kunstmuseum med nøglen til værket

Nøglen til at finde det fandt Statens Museum for Kunst, da de i foråret 2022 kontaktede Ribe Kunstmuseum, der ejer to forarbejder til 'Prometheus' befrielse'. Dem ville SMK gerne låne.

En medarbejder på Ribe Kunstmuseum fandt i den forbindelse et brev fra 2006, der omhandlede det forsvundne maleri.

Brevet var skrevet af en kollega på Det Græske Nationalgalleri i Athen og var et svar på en forespørgsel fra Ribe Kunstmuseum.

I brevet fremgik det, at 'Prometheus' befrielse' optrådte på en liste over genstande, som den tidligere græske kongefamilie i 1991 forgæves forsøgte at transportere til London i Storbritannien fra Grækenland.