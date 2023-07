Berygtede lejligheder i gang med at blive mondæne

De kommunale lejligheder med fælles bade- og toiletrum har været ramt af mange problemer på grund af de hygiejniske forhold. Værst, da der udbrød tuberkulose blandt beboerne. Det var i 2011. Det betød stærk kritik af Esbjerg Kommune og politikernes manglende lyst til at gøre noget ved boligforholdene for de socialt udsatte beboere.

Også rotter og væggelus har hærget i eller ved lejlighederne.

- Det er ikke spor for tidligt, at vi lever op til vores ansvar og får renoveret de sundhedsskadelige lejligheder, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, May-Britt Andrea Andersen fra De Konservative.

Renoveringen koster 27 mio. kr. og er færdig ved udgangen af i år.