Beslutning møder kritik: Folketingsformand fortsætter hos Esbjerg Havn

Søren Gade (V) har fredag meddelt Udvalget for Forretningsorden, hvilke bijob han vil beholde - og hvilke han vil fratræde - efter at han er blevet valgt som formand for Folketinget.

Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse.

Søren Gade har blandt andet valgt at beholde en stilling som bestyrelsesformand for Esbjerg Havn. En post, der ifølge Ekstra Bladet giver ham et honorar på 300.000 kroner årligt.

- Jeg vurderer, at de hverv, jeg viderefører, ikke vil medføre vanskeligheder i forhold til mine pligter som formand og min mulighed for at lede møderne i Folketingssalen.

- Efter min vurdering er det vigtigt, at jeg som folkevalgt også er i berøring med livet, som det leves uden for Christiansborg. Det er den væsentligste årsag til, at jeg ønsker at bevare nogle hverv, siger Søren Gade til Jyllands-Posten.