Bestyrelsesformand håber dobbeltjob bliver en gevinst

Der bliver rigeligt at se til, når Jesper Jensen de kommende år skal stå i spidsen for to håndboldhold.

Men bestyrelsen i Team Esbjerg er med på idéen og håber, at det kan udvikle sig til en fordel for klubben.

- Vi er blevet overbevist om, at Jesper Jensen mener, hvad han siger. At han går 100 procent ind for den opgave, han har i Team Esbjerg, samtidig med han er landstræner, siger bestyrelsesformand Bjarne Pedersen.

Jesper Jensen har netop underskrevet en kontrakt med DHF, der betyder, at han er træner for kvindelandsholdet frem til juni 2023.

Samtidig har han en kontrakt med Team Esbjerg, der løber frem til sommeren 2022.

Jesper Jensen har været cheftræner i Esbjerg siden maj 2017. Foto: John Randeris

Bestyrelsesformand Bjarne Pedersen fortæller, at der forud for aftalen har være flere møder, og at der nu er fuld opbakning til den nye dobbeltrolle til Jesper Jensen.

- Der er mange, der kan være stolte af det her, selvom vi står med en lidt blandet følelse over, at vi afgiver en smule af Jesper Jensen, fortæller Bjarne Pedersen.

Ifølge TV2 Sporten er der lavet en aftale om, at DHF kan bede om, at Jesper Jensen bliver landstræner på fuld tid allerede efter EM i 2020.

DHFs sportschef Morten Henriksen mener dog ikke, at det bliver aktuelt.