Betalte med falsk 1000-kroneseddel: Politiet opfordrer mand til at melde sig

En mand betalte tirsdag 18. august med en falsk 1000-kroneseddel på en bar i Esbjerg mellem klokken 22.25 og 22.30.

Manden betalte med sedlen, fik 950 kroner tilbage og forlod kort efter baren.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergaard, der samtidig opfordrer manden til at henvende sig til politiet.

Ubetinget fængsel for falskmøntneri Strafferammen for falskmøntneri er på 12 års fængsel, hvilket er en af straffelovens højeste strafferammer.

Domstolene idømmer typisk ubetinget fængsel – både for at fremstille og udgive falske penge og for at medvirke hertil.

De længste straffe har i de senere år været på op til ca. to års fængsel, og selv fremstilling og udgivelse af nogle få sedler har medført ubetinget fængselsstraf. Kilde: Danmarks Nationalbank Se mere

Han oplyser, at politiet har overvågningsbilleder af episoden, og at politiet lige nu er i gang med at efterforske sagen, som politiet ser alvorligt på.

- Hvis man pønser på sådan noget, så vil jeg bare sige, at det er noget, myndighederne ser meget strengt på. Også selvom det kun er en enkelt seddel, siger Christian Østergaard, der samtidig gør opmærksom på, at strafferammen for falskmøntneri er op til 12 års fængsel.

Om sedlen har været i omløb længe, eller om den er ny, ved Christian Østergaard ikke noget om endnu. Men han opfordrer folk til at være opmærksomme, hvis de får en 1000-kroneseddel i hånden. Syd- og Sønderjyllands Politi har udsendt et tweet med gode råd til, hvordan man spotter en falsk pengeseddel.

Syd- og Sønderjyllands Politi har de senere år rejst sigtelser for falskmøntneri i cirka 40 tilfælde årligt. Politiet opfordrer til, at man kontakter dem, hvis man er kommet i besiddelse af falske pengesedler.