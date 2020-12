Betjente opsøger husejere for at holde indbrudstyve væk

Naboer skal hjælpe hinanden

Løbesedlen fortæller, at politiet har været forbi. Brochuren giver ti gode råd til, hvordan indbrudssikringen kan blive bedre.

Og fyrfadslysene er dels til boligejeren, dels til de to naboer omkring huset, fordi naboerne er et vigtigt værn mod indbrud.

Det fortæller vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis forebyggelsessektion.

- Vi vil gerne slå et slag for, at naboerne går sammen om at være aktive nabohjælpere, hvor de passer godt på kvarteret og ser efter hinandens boliger, hvis der er nogen, der er væk hjemmefra.

- Årvågne og hjælpsomme naboer er med til at forhindre op imod hvert fjerde indbrud, fordi tyven vælger kvarteret fra. Risikoen for at blive opdaget er for stor, siger han i meddelelsen.