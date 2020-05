Bil påkører sovende families hus

En familie på Hillerupvej i Ribe fik sig noget af en forskrækkelse, da et ordentligt brag i nat klokken 02.27 forstyrrede deres nattesøvn.

- Familien vågnede ved et højt brag fra deres køkken. Da de kom derud, kunne de konstatere, at en personbil var braget gennem muren ind i deres køkken, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær.

Ingen i bilen

Familien er uskadt, da de heldigvis havde soveværelser i den anden ende af huset, siger vagtchefen, som også fortæller, at der ingen fører var i bilen.

- Der var ingen i bilen, da familien gik ud og kiggede. Men vi fandt ham, lettere chokeret, et stykke derfra, siger Nikolaj Hølmkjær.

Der er tale om en ung mand født i 1996, som heldigvis også er uskadt. Politiet formoder, at uheldet skete, fordi manden var uopmærksom og kørte med for høj fart. Han var hverken påvirket af alkohol eller narkotika.

Der gik en rum tid, før familien i huset igen kunne gå til ro, for brandvæsnet måtte også kaldes ud til adressen.

- Det har været nødvendigt, at få brandvæsnet ud for at lave afstivning for at undgå, at huset styrter sammen, siger Nikolaj Hølmkjær.