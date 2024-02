Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på X.

Lokalpolitiet i Ribe sigtede tirsdag morgen seks bilister på 20 minutter for at køre på gågaden i Ribe. Det er kun tilladt for varekørsel og beboere at køre på gågaden.

På grund af vejarbejde på Dagmarbroen sørger bilisterne mod gågaden, men politiet opfordrer til at undgå at bruge gågaden, da man risikerer en sigtelse.