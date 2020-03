Bilka ansætter trods krisetid

Selvom der måske ikke er så mange kunder i Bilka i Esbjerg, betyder det ikke, at varehuset ikke har travlt.

Med Bilka To-go kan man bestille sine varer online og hente dem i sin egen bil. På den måde kommer man ikke i nærheden af andre kunder, og det er populært for tiden.

- Kunderne har taget rigtig godt imod denne løsning, hvor vi pakker, de henter og skal derfor ikke ind i butikken. Derfor har vi rigtig travlt, siger Henrik Mogensen, der er varehuschef i Bilka i Esbjerg.

Mange nye ansigter

Servicen har under corona-krisen oplevet en firedobling af kunder, og derfor har det været svært for Bilka at følge med efterspørgslen. I samarbejde med 3F har man på kort tid fundet 15 nye medarbejdere, som skal pakke varer.

- Vi er selvfølglig glade for, at vi kan ansætte, når vi hører og ser andre tilfælde i andre brancher, hvor de er nødt til at afskedige folk, siger Henrik Mogensen.

Bilka i Esbjerg er dog ikke færdige med at ansætte folk. Lige nu planlægger de at ansætte yderligere 30 personer, så de kommer op på 45 nye medarbejdere.

De nye medarbejdere er indtil videre ansat i tre måneder.

