Billing og Dreyer tilbage på landsholdet

Mest bemærkelsesværdigt er det, at de to tidligere Esbjerg fB-talenter Philip Billing og Anders Dreyer er tilbage på det danske landshold efter i en periode ikke at have været tilgodeset af landstræner Kasper Hjulmand.

Foruden dem har de to horsensdrenge Frederik Rønnow og Simon Kjær endnu engang fundet vej til truppen sammen med endnu en esbjergdreng i form af Martin Braithwaite.

Slutteligt er der et mindre sønderjysk islæt at finde hos højrebacken Alexander Bah, der ganske vist er opvokset på Fyn, men som fik sit professionelle gennembrud i Sønderjyske.