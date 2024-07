Biltema har lukket alle danske butikker på grund af it-nedbrud

Billund lufthavn har problemer med nogle it-systemer

I Billund Lufthavn er der problemer med nogle af it-systemerne, fortæller Dan Prangsgaard, der er senior manager for presseafdeling i lufthavnen.

- Det tager lidt længere tid, fordi nogle skal tjekkes manuelt ind, men driften kører sådan set meget godt.

- Det er it-systemerne hos nogle af luftfartsselskaberne, der har problemer, siger han.

Et it-nedbrud, der har ramt computere verden over på grund af en fejlslagen opdatering af antivirusprogrammet CrowdStrike, har fredag morgen dansk tid givet problemer for Microsoft-computere.