Biografdirektør: - Jeg havde ikke forudset nedlukningen for en uge siden

- Selvfølgelig er vi kede af det, og det er en belastning og ærgerligt for både ansatte og biografgængere - og ikke mindst også for alle de gode film, der spiller lige nu, siger Finn Hansen

Men når det er sagt, så gør den tidligere erfaring med nedlukning af kulturlivet ham alligevel fortrøstningsfuld på sin branches vegne.

- Det her er 3. gang med en tvangslukning, og vores erfaring er nu, at vi kan se, at folk faktisk kommer fuldtalligt igen, så snart vi må åbne. Så vi skal nok komme stærkt tilbage, mener Finn Hansen.

Biografens chance for at klare sig gennem coronanedlukningen er økonomiske hjælpepakker.

- Når vi bliver kompenseret økonomisk, så skal det nok gå, men det er selvfølgelig ikke en ønskesituation, siger biografdirektøren.

De generelle hjælpepakker genåbner

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier blev i sidste uge enige om, at genåbne de generelle kompensationsordninger til dansk erhvervs- og kulturliv. Ordningerne betyder, der vil være økonomisk hjælp til en lang række virksomheder og institutioner mv., som bliver ramt af nedlukningen.

- Lige nu er det helt afgørende, at vi både passer på danskerne og holder hånden under vores erhvervs- og kulturliv. Julen er en afgørende tid for mange erhvervsdrivende, og derfor er meldingen også helt klar herfra: Når fadølsanlægget skal bruges mindre end normalt, eller man ikke længere kan invitere gæster til sin forlystelsespark, så er der allerede hjælp at hente, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.



Derudover ser regeringen og aftalepartierne på, om der skulle være behov for yderligere initiativer.