Biskop forventer at undgå sidste års kaos i julen

Flere gudstjenester på juleaftensdag blev aflyst i sidste øjeblik i 2020 på grund af stigende smittetal. Selvom man nu igen oplever stor smittespredning, tror biskoppen ikke, at der er risiko for, at julegudstjenesterne bliver aflyst.



- Alle i samfundet ved, at vi er et sted, hvor vi kan se, at smittetallene stiger, men samtidig får vi at vide, at vi er et andet sted end sidste år, fordi vi er så mange, der er vaccineret og er i gang med et tredje stik, siger Elof Westergaard, der er biskop i Ribe Stift.

Den 23. december sidste år valgte landets biskopper sammen med Provsteforeningen, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd at opfordre til en aflysning af alle julegudstjenester efter, at Kirkeministeriet kom med anbefalinger om at forkorte gudstjenesterne til 30 minutter.

Dialog om julen

Men sådanne pludselige restriktioner og opfordringer forventer Elof Westergaard ikke i år.

- Det tænker jeg, at jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til, at det vil ikke ske igen. Jeg er ret sikker på, at det er Kirkeministeriet opmærksomme på, at det ikke skal ske igen, siger han.

Han fortæller, at man er i god dialog med Kirkeministeriet om retningslinjerne for julegudstjenesterne i julen, men understreger, at han ikke ved, om der kommer flere restriktioner for julegudstjenesterne.