Biskop kritiserer restriktioner: Urimelig forskel mellem kirken og sporten

For stor forskel

- Men nu er vi midt i en genåbningstid, og forskellene til for eksempel sportsverdenens mere lempelige regler giver ikke mening mere, siger biskoppen, og biskoppen kritiserer politikerne på Christiansborg for at være på for stor afstand af befolkningen.

- De tolererer fortsat markant forskel mellem sport og underholdning og det kirkelige og kulturelle.

- Det afslører, at det kirkelige liv fylder meget lidt i deres bevidsthed, og det er et paradoks, for det spiller en stor rolle i den enkelte danskers liv, siger han.

Elof Westergaard henviser til en undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter som dokumenterer, at der er en meget rodfæstet sammenhæng mellem danskerne og folkekirken.

Både troende og ikke troende danskere tilkender ritualerne i livets overgange en stor betydning.

Politikerne øger fremmedgørelsen

- Det er underligt, at det ikke smitter af i en samfundsmæssig diskurs. Måske er det med til at øge fremmedgørelse mellem Christiansborgs politikere og befolkningen, siger Elof Westergaard.

- Hvad er det et tegn på?

- Det viser et samfund, som glemmer sine døde i det moderne liv. De bliver ikke tilkendt nogen betydning. Døden er virkelig til overs. Det er et tegn på, at vi lever i et samfund, der er præget af acceleration. Men der skal være plads til, at vi har mærkedage, hvor vi siger ordentligt farvel til vore kære afdøde, siger Elof Westergaard.