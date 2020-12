Biskopper anbefaler nu, at man ikke holder julegudstjenester

Trist biskop i Ribe

Elof Westergaard, biskop ved Ribe Stift, har onsdag aften været til møde med de øvrige biskopperne, og her er opfordringen klar.

- Når det nu kun må vare 30 minutter og der ingen sang må være, kan menighedsrådene og præsterne ikke nå at tilrettelægge julegudstjenesten til i morgen (torsdag, red.), siger han til TV SYD.

- Jeg er virkelig også trist i hjertet over det. Men vi må stole på sundhedsmyndighederne, så vores stærke anbefaling er, at vi afstår fra det. Vi må gå online, siger Elof Westergaard.

Om der bliver gudstjenester resten af året er nu op til en snak mellem menighedsrådsformand og præst i de enkelte sogne.

- Jeg kan kun komme med en anbefaling. Med vores udmelding har vi givet menighedsrådene mulighed for at aflyse uden at skulle søge mig om det, bemærker biskoppen i Ribe.

Julegudstjenesterne har i længere tid skabt debat, fordi flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning med coronavirus.



Kirkeminister Joy Mogensen (Socialdemokratiet) tilslutter sig anbefalingen om ikke at holde julegudstjenester i år.