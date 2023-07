Bjørneklo og gyvel langs vejene bekæmpes med kunstig intelligens

- Når vi når så langt, kan en hvilken som helst person starte bilen uden at være nødt til at tænke over, at kameraet kører. Så klarer teknologien det selv.

Dermed er tanken, at Christina Steenbeck kan sidde hjemme ved sit skrivebord og følge med på et kort, hvor kameraet har registreret de invasive arter.

Hvis det er nødvendigt, kan hun derefter bestille nogen til at gå ud og grave planten op.

- Jeg vil gerne, når intelligensen er trænet godt nok, at vi får et godt overblik over, hvor de invasive planter står. Det vil hjælpe os med at lave mere målrettet bekæmpelse til gavn for naturen på vores vejskråninger, forklarer Christina Steenbeck.