Blæste på advarsler og så gik det galt

Søndag eftermiddag fik Syd- og Sønderjyllands Politi en melding fra forbipasserende, der opdagede en bil, der var gået gået gennem isen og ikke kunne komme ind på land igen.

På Twitter kunne politiet dog melde, at den uheldige bilist var uskadt.

Syd- og Sønderjyllands Politi har valgt at holde sagens øvrige detaljer for sig selv og heller ikke oplyse nærmere om, hvor bilisten kørte gennem isen for at skåne vedkommende for spot og spe.

Nye is-målinger mandag

Mandag har en lang række kommuner bebudet at foretage målinger af isens tykkelse på udvalgte steder.

Man må kun gå ud på isen, hvis der opsat skilte, som angiver, at den er sikker. Det vurderes af den enkelte kommune. Hvor tyk isen skal være, før den anses som sikker, varierer fra kommune til kommune.

De fleste steder skal den være minimum 13 centimer tyk, for at det bliver tilladt at gå ud på isen.