Bødskov besøger Esbjerg Havn - vil gøre plads til flere Nato-styrker

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) ønsker at øge tilstedeværelsen af den militære alliance Nato, herunder amerikanske styrker, i Esbjerg.

Derfor besøger han fredag den vestjyske by for at se nærmere på mulighederne for at udbygge havnen.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Ruslands forfærdelige angreb på Ukraine gør det helt klart, at Danmark skal leve op til forventningen om, at vi kan yde værtsnationsstøtte for allierede, der gerne vil igennem Danmark, siger Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Amerikansk interesse

Ifølge ministeriet er det især USA, som har vist interesse for at bruge Esbjerg Havn i højere grad.