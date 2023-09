Børn under to år bør ikke bruge skærm, men Esbjerg Kommune gør det alligevel

Dertil forklarer Kathrine Elmose Jørgensen, at Børns Vilkår ikke er bekendte med de præcise konsekvenser af for meget skærmforbrug, men udenlandske studier peger på, at for meget skærmforbrug kan gå ud over børns sproglige og emotionelle udvikling.

- Vi kan ikke afholde brugen af skærme fuldstændig. Men når børnene er så små, så har de brug for nærvær, øjenkontakt og sansemæssige oplevelser - det kan skærme ikke give dem, siger Kathrine Elmose Jørgensen, og fortsætter:

- De fleste skal nok lære at navigere i den digitale verden. Så jeg synes det er et tyndt argument, at de skal bruge skærme i 0-1 års alderen for ikke at blive passive forbrugere. Børn lærer relativt hurtigt, og der er så meget andet vigtigt, de skal lære, når de er små - det med skærmene kan sagtens vente, siger Kathrine Elmose Jørgensen.