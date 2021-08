Børnehave fandt kæmpe læderskildpadde – nu er den obduceret

Museumsinspektør Charlotte Bie Thøstesen vurderer, at det har stor betydning for forskningen. Der bliver taget billeder og lavet forskellige mål af skildpadden, som kan deles med forskere i udlandet og sammenlignes med tidligere og fremtidige strandinger.

- Som museum er vores opgave at lave ubrudte tidsserier for de dyr, der bliver fundet i Danmark, så man måske kan se en tendens om hundrede år. Vi har for eksempel også flere tusinde sælkranier, siger Charlotte Bie Thøstesen.

Tilstede under obduktionen var ikke kun nysgerrige deltagere på tilskuerpladserne, men også både dyrlæger og havskildpaddeforskere.

- Vi vil jo rigtig gerne dele den her oplevelse, både med vores kollegaer fra ind- og udland, men også med vores mange gæster, siger hun.

Man kender endnu ikke årsagen til læderskildpaddens død, men der bliver taget yderligere billeder og prøver for at opklare også dette mysterie.