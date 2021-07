Børnehave fester i fodboldens tegn

De seneste gange, hvor Danmark har spillet landskampe, har Galaksen sørget for at skabe en festlig fodboldstemning.

- Medarbejderne har formået at involvere børnene i det her projekt og fået dem til at pynte op og være med til at synge landsholdssange, siger Monika Hansen.

Børnene har helt styr på, hvorfor der holdes fest i børnehaven:

- Fordi Danmark skal vinde, siger Rasmus Toftdahl Virum Jensen.

Men har de nu også HELT styr på, hvem Danmark skal spille imod? Få svaret i videoen.