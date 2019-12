Boligminister på besøg i Esbjergs hårdeste ghetto

Ikke mindre end to ministre lagde i dag vejen forbi den ”hårde ghetto” Stengårdsvej i Esbjerg. Udlændinge- integrationsminister Matthias Tesfaye, Soc.dem, og boligminister Kaare Dybvad, Soc.dem., var i dag på besøg i ghettoen for at høre mere om Esbjerg Kommunes arbejde med at komme af ghettolisten.

- Jeg kommer her i dag for at lytte til, hvilke udfordringer, boligorganisationen og kommunen har, så vi kan sikre, så vi bedst muligt kan skabe et nyt kvarter, hvor der er en større blanding, og man møder hinanden på tværs af etniske og sociale skel, siger Kaare Dybvad.

Stengårdsvej er kategoriseret som en hård ghetto, da den har ligget på ghettolisten i over fire år. Da listen over ghettoer og udsatte boligområder for i år blev udgivet 1. december, var det med en Esbjergdebutant. Præstenbakken og Syrenparken i Esbjerg er kommet på listen over udsatte boligområder, som er skridtet før, man havner på ghettolisten.

- Jeg er ikke tilfreds med, at der er kommet et område mere på den udsatte boligliste her i Esbjerg. Det er jeg ærgerlig over. Men jeg er tilfreds med, at udviklingen på Stengårdsvej går den rigtige vej. Boligorganisationen og kommunen har lavet en ambitiøs plan, som gør, at når den er færdig, så vil børn, som vokser op her, have de samme muligheder som i resten af Esbjerg, siger Kaare Dybvad.