Ingen bombe i det centrale Esbjerg

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i en pressemedelelse, at de klokken 8.45 modtog en anmeldelse fra kultur- og studenterhuset, Huset Esbjerg, da de havde modtaget en bombetrussel via mail.

Politiet evakuerede derfor kulturhuset samt nabobygningen, Hovedbiblioteket. Af sikkerhedshensyn afspærrede de også de omkringliggende gader indtil bombehunde og Forsvarets bomberydningshold, EOD havde undersøgt stedet. På tidspunktet var politiet massivt til stede.

Undersøgelserne viser, at der ikke var nogen bombe på stedet, hvorefter afspærringen blev ophævet klokken 11.34.

Bombetruslen bliver fortsat efterforsket.

Politiet oplyser, at de har modtaget en anmeldelse om en bombetrussel på Hovedbiblioteket i Finsensgade i det centrale Esbjerg.

Finsensgade i Esbjerg spærret pga. bombetrussel mod Hovedbiblioteket. Foto: Finn Grahndin

Jan Mols er leder af Tobakken, der står for driften af Huset Esbjerg, og han bekræfter over for JydskeVestkysten, at de har modtaget en mail om, at der var placeret en bombe i kulturhuset.

I mailen stod, at de skulle indbetale et beløb, og så ville bomben blive afmonteret.

- Det kunne vi ikke sidde overhørig, så vi kontaktede onsdag morgen politiet og overlod det til dem at vurdere truslens alvorlighed, siger Jan Mols til avisen.

