Borgmester drømmer om mere politi i Ribe

- Ribe bør have sin egen politistation igen.

Sådan svarer borgmester i Esbjerg kommune, Jesper Frost Rasmussen, Venstre, på TV SYDs spørgsmål om, hvor han helst ser politiet styrket, efter at justititsminister Nick Hækkerup, Socialdemokratiet, har meddelt, at regeringen vil opruste nærpolitiet over hele Danmark med tyve nye enheder.

-Danskerne skal vide, at de kan gå ned på stationen og tage fat i politiet, siger ministeren, der mandag præsenterer sit udspil til en ny flerårig plan for det danske politi.

- Jeg kunne drømme om, at Ribes politistyrke føres tilbage til fortiden styrke. Den er kraftigt beskåret, siger Jesper Frost Rasmussen.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Foto: Finn Grahndin

Ingen forskel

Med den seneste politireform fra 2018 blev Ribe politistyrke beskåret til borgerbetjening og forebyggelse, mens patruljerne døgnet rundt nu rykker ud fra Esbjerg. Politidirektør Jørgen Meyer forsikrede dengang, at ripenserne ikke ville mærke nogen forskel, og at udrykningstiden ikke ville blive forringet, fordi der altid ville være patruljer omkring Ribe.

Byen har idag en lokalpolitistation med begrænset åbningstid og daglig patruljering i byen.

- Med den nye reform vil det være helt oplagt at styrke Ribe, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Ikke urimeligt

Kolding-politikeren Karina Lorentzen Dehnhardt, Socialistisk Folkeparti, sidder i Folketingets retsudvalg. Hun forstår godt ønsket fra Esbjergs borgmester.

- Det er ikke urimeligt for en by af Ribes størrelse at have noget mere politi. Byens handelsliv har været meget optaget at en hurtigere indsats, siger hun.

Karina Lorentzen Dehnhardt, MF, Socialistisk Folkeparti,