Borgmester forsvarer beslutning om at stoppe tilskud til sårbare unge

Tidligere statsminister kritiserer beslutningen

Beslutningen om at trække støtten har blandt andet fået tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen til at kritisere politikerne i Esbjerg Kommune. Han er stifter af projektet, der i dag også eksisterer i flere andre kommuner i Syd- og Sønderjylland.

- Det er jo en sørgelig historie. Esbjerg var blandt de første seks kommuner, da vi startede det her netværk op for nogle år siden, siger Poul Nyrup Rasmussen.

Han frygter, at en lukning kommer til at få konsekvenser både for de unge og for kommunen.

- Hvis unge mistrives, har de ingen andre steder, de kan gå hen. Samtidig kan det betyde, at det kommer til at koste kommunekassen flere penge, siger Poul Nyrup Rasmussen.

- Andre tilbud må tage over

Trods kritikken fra stifteren af Headspace er der ingen udsigt til, at politikernes beslutning bliver ændret.

- Det har jeg svært ved at forestille mig. Forhandlingsudvalget har jo været enige i at spare tilskuddet til Headspace væk, siger Jesper Frost Rasmussen.

Borgmesteren har tidligere rost det arbejde, som Headspace laver, og det mener han sådan set fortsat. Men nu må kommunens andre tilbud til unge, der har brug for hjælp, tage over.

- Nu forventer jeg, at Social og Arbejdsmarkedsudvalget og Børn og Familieudvalget tager en drøftelse af, hvad det betyder, at Headspace lukker. Hvordan sikrer vi, at de tilbud, vi har i kommunen, samler de unge op.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi finder gode løsninger, siger Jesper Frost Rasmussen.

Ud over 600.000 kroner i årlig støtte fra Esbjerg Kommune bliver Headspace finansieret af Staten, fonde og private, der støtter med yderligere 900.000 kroner årligt.