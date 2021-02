Borgmester glad for energiø: Det kommer til at betyde arbejdspladser

Slut med olie

I slutningen af 2020 blev der sat en slutdato for udvinding af olie i Nordsøen, som i lang tid har haft stor betydning for Esbjerg. Dengang sagde Jesper Frost, at det var vemodigt, at olieudvindingen slutter i 2050, men at Esbjerg i fremtiden skulle være et "grønt silicon valley".

- Olie har fyldt meget i Esbjerg, og nu er det havvind, der fylder enormt meget. Det her bliver noget at det, som Esbjerg skal blive kendt for i fremtiden. Vi kommer på verdenskortet som det første sted, der etablerer sådan en energiø, og det tror jeg, andre folk vil lære af, lyder det nu fra borgmesteren.