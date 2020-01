Borgmester: Usikkerhed om olie kan koste arbejdspladser

Det kan koste arbejdspladser, at regeringen nu udsætter beslutningen om, om der skal gives tilladelser til at bore efter mere olie i Nordsøen. Det frygter Esbjergs borgmester. Foto: Nf/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Regeringens afgørelse om at udskyde beslutningen om, hvorvidt der skal søges efter og udvindes olie i Nordsøen, er ikke populær i Esbjerg.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (Soc.dem.) vil gerne have mere sikkerhed omkring de klimamæssige og økonomiske konsekvenser, før han træffer afgørelse om den såkaldt ottende udbudsrunde.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) kalder det en vanvittig beslutning.

- Det er tosset, for skal vi ikke producere olie selv, kommer vi jo til at importere den fra lande, vi helst ikke vil være afhængige af. Og fra lande hvor olien produceres langt mere sort end i Danmark, hvor vi producerer på den mest bæredygtige måde i hele verden, siger han til TV SYD.

Borgmester: Symbolpolitik

Esbjerg betragtes som Danmarks offshorehovedstad, hvor små 10.000 personer er direkte eller indirekte beskæftiget inden for olie- og gasindustrien. Borgmesteren mener, at den slags udmeldinger skaber usikkerhed om olie-gas-aktiviternes fremtid.

- Jeg håber ikke, det medfører andet end lidt usikkerhed i en periode. Men det kan koste arbejdspladser eller investeringer i den sektor, hvis ikke man har vished for, at man kan producere i fremtiden. Vi taler her om langsigtede investeringer, og når der bliver skabt usikkerhed, er der en risiko for, at selskaber kigger mod andre lande frem for at placere deres forretning her i Esbjerg, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han mener, at den danske statskasse går glip af milliarder, der er nødvendige for den grønne omstilling, hvis Danmark ikke går ud i endnu en udbudsrunde.

- Udmeldingen skal udelukkende tilgodese partierne på den yderste venstrefløj, som af symbolske årsager vil have det her stoppet, siger Jesper Frost Rasmussen, der føler, at Esbjerg er nødt til at reagere over for ministeren.

- Han skal vide, at vi synes, det er en problematisk beslutning, han har taget, siger han.