Borgmestre om hærvejsmotorvej: - Ministeren har trådt vande

Fredag aften fortalte transportminister, Benny Engelbrecht, på TV SYD, at en midtjysk motorvej ikke ville aflaste E45.

Det argument køber syv borgmestre midt- og vestjyske borgmestre ikke.

- Det lyder som om, ministeren prøver at finde argumenter for, at man skal udsætte det. Det er behov for, at der bliver lavet infrastrukturforhandlinger, og derfor må ministeren se at komme ud af starthullerne og få sat gang i forhandlingerne, siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre, til TV SYD.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre, køber ikke transportministerens argument om, at en hærvejsmotorvej ikke aflaster E45. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Han og borgmestrene fra Haderslev, Vejen, Varde, Billund, Herning og Kolding er gået sammen i en arbejdsgruppe, som kæmper for en hærvejsmotorvej langs den jyske højderyg. Deres argument er, at en motorvej vil skabe vækst.

- Der er brug for den motorvej for at skabe balance og vækst. Infrastruktur har altid været med til at understøtte vækst. Det gjorde det med havnene, jernbanen og det gør man i dag med motorveje og fiberforbindelser. Derfor er den vigtig - uanset om den aflaster E45 eller ej, siger Jesper Frost Rasmussen.

I interviewet fredag vil ministeren hellere prioritere udvidelsen af E45.

- Så selvom der er gode takter i det, så er vi nødt til at investere i den motorvej, vi allerede har, sagde Benny Engelbrecht, Soc.dem., i nyhederne på TV SYD.

Den 31. januar landede planlægningsundersøgelsen af en ny midtjysk motorvej. Her beskriver Vejdirektoratet, hvordan hærvejsmotorvejen vil sikre fremkommeligheden, blandt andet fordi, der vil ske en aflastning af E45.

Uddrag fra Vejdirektoratets planlægningsundersøgelse peger blandt andet på, at en hærvejsmotorvej vil aflaste E45. Foto: Vejdirektoratet

Derfor står borgmestrene undrende overfor ministerens argument med, at hærvejsmotorvejen ikke aflaster E45.

- Det er tankevækkende, at man finder alle mulige undskyldninger for at udsætte det. Der er behov for det, og til valget sidste år var der ingen grænser for, hvor vigtigt infrastrukturen var både for socialdemokratiet og de blå partier, men sidenhen har ministeren trådt vande. Nu må vi se at komme i gang, siger Jesper Frost Rasmussen.