Braithwaite får tre år hos Barcelonas lokalrival

Det blev til to et halvt år i FC Barcelona for Braithwaite. Han kan dog blive boende i storbyen på den spanske østkyst, da Espanyol har hjemme få kilometer fra Camp Nou.

Espanyol oplyser på sin hjemmeside, at Braithwaite torsdag morgen gennemgik et lægetjek, og at danskeren vil være en del af holdtræningen fredag.

Ligesom Barcelona spiller Espanyol på det øverste niveau i Spanien. Klubben har imidlertid ikke fået den bedste start på sæsonen.

Karriere startede i Esbjerg

Holdet indledte med 2-2 ude mod Celta Vigo, men har sidenhen tabt til Rayo Vallecano og Real Madrid. Espanyol har derfor blot et enkelt point i bunden af La Liga.

Martin Braithwaite kan få sin debut på søndag, når holdet gæster Athletic Bilbao.

Danskeren indledte sin efterhånden lange karriere i Esbjerg, men har været vidt omkring i Europa.