Braithwaite griner af historier om sin enorme rigdom

Landsholdsspilleren Martin Braithwaite har uden for fodboldbanen succes som ejendomsinvestor i USA.

Det fik i denne uge de spanske medier Marca og Mundo Deportivo til at skrive en historie om, at esbjergenseren var kommet på pengemagasinet Forbes' liste over verdens rigeste atleter.

Det afviser Braithwaite nu selv i et opslag på Twitter, hvor han skriver, at Forbes i så fald er "et par år for tidligt ude".