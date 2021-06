Braithwaite om Eriksens kollaps: - Jeg er stadig meget berørt af situationen

- Der kommer så mange tanker ind i øjeblikket, og fodbold er ikke det første, du tænker på, siger Barcelona-spilleren på dagens pressemøde.



- Vi var alle ved at miste en ven og holdkammerat, siger han.

Braithwaite understreger, at han ikke er i tvivl om, at man kommer til at se noget helt specielt i parken på torsdag

- Jeg ved, at Danmark står for, at vi står sammen i modgang. Ikke bare for os spillere, men for alle folk. Det er noget, jeg ser frem til, og jeg bruger det helt sikkert som motivation til at gå ud og spille fodbold for Christian på torsdag, siger Martin Braithwaite.

Kampen skulle overstås

Martin Braithwaite fortæller, at de tog den den mindst dårlige beslutning for at få kampen overstået.

- Mange af spillerne var ikke i stand til at spille kamp. Vi var nogle helt andre steder. Vi tog den mindst dårlige beslutning, og det var at spille kampen med det samme, siger Braithwaite.

Han tilføjer:

- Vi havde ønsket en tredje mulighed. Vi vidste godt, vi ikke ville få sovet, hvis vi skulle spille dagen efter, siger han.