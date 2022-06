Brørup gik i sort efter brand

I alt var 2074 kunder uden strøm, fordi netselskabet N1 på et tidspunkt slukkede for strømmen for at begrænse skaderne.

- På et tidspunkt var stort set hele byen uden strøm. Vi var nødt til at slukke for strømmen i et større område for at begrænse skaderne efter branden. Vi forventer at alle har fåët strømmen tilbage i løbet af eftermiddagen, lyder det fra Frederik G. Schmidt, der er presseansvarlig ved N1.

Netselskabet N1 oplyser på deres hjemmeside, at det drejede det sig om gaderne Ahornvej, Allegade, Askeparken, Bakkedraget, Bøgeparken, Bøgevænget, Egeparken, Elmevej, Foldinggårdevej, Fredenshaven, Fredensvej, Granvej, Grønnegade, Hagensvej, Hustedgade, Hvidkløvervej, Industri Vest, Industrivej, Kirsebærparken, Kirsebærvej, Kløvervej, Lundskovvej, Lærkevej, Vestre Maltvej, Paxvej, Plantagevej, Ribevej, Rosenvænget, Skolegade, Skovbrynet, Skovvej, Søndergade, Søndervænget, Tirslundvej, Toften, Tværvej, Vandværksvej, Vestergade, Vesterled, Vestervang, Vælding Bjergvej, Folding Kirkevej, Ladelundvej, Langeskovvej Rødding og Ribevej.

Det er endnu uvist, hvad der forårsagede branden.