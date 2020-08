Brugsuddeler Ellen Christensen guider turister sikkert gennem tidevandet til Mandø

- "Mandø Brug og Camping, Hej. Ja, I kan først køre efter klokken tre. Der er lukket nu her, men derefter kan du køre - også resten af dagen. Velbekomme, hav en god dag."

Sådan lyder det cirka 80 gange om dagen, når 72-årig Ellen Hjort Christensen tager telefonen i brugsen på Mandø. Hun er nemlig i år begyndt at oplyse om, hvornår det er sikkert at køre til og fra Mandø.

Ellen Hjort Christensen er brugsuddeler på Mandø. Foto: Thor Hedegaard

- De, der ringer ind, er glade for, at de kan få hjælp. De føler sig trygge - og så kommer de jo også lige ind i brugsen og siger hej til mig, det er også rart, fortæller brugsbestyrer Ellen Hjort Christensen.

Mange turister er blevet overrasket over så hurtigt højvandet kommer på den seks kilometer lange Låningsvej, der ligger i havet ved Vester Vedsted ud for Ribe. Foto: Thor Hedegaard

Tidevandet snyder mange

Mandø ligger i Vadehavet og er kun tilgængelig enten med en traktorbus eller i egen bil på den seks kilometer lange Låningsvejen, der ligger i havet mellem Vester Vedsted ved Ribe og Mandø. Men man kan kun køre i egen bil, når det er ebbe - altså lavvande. I løbet af et døgn skifter tidevandet mellem ebbe og flod to gange.

To gange i døgnet er der lavvande, og så kan man køre i egen bil til øen. Foto: Thor Hedegaard

Det er dog ikke alle, der ved, hvornår det er ebbe eller flod, og tidspunkterne på døgnet skifter også året rundt. Forskellen mellem lav- og højvande på Låningsvejen er op til halvanden meter. Det betød tidligere, at især turister ofte kom galt afsted.

Læs også Igen: Bil fanget mellem Mandø og fastlandet

I 2019 blev en schweizisk familie og to hunde fanget af højvandet, og de måtte reddes af en traktorbus, men i 2020 har der ikke været flere uheld.

Man kan også komme til Mandø med en traktorbus. Foto: Thor Hedegaard

Ellen glæder sig over, hun gør en forskel

- Tidligere har problemet været, at folk så en lang vej uden vand på og tænkte, 'den kører vi da lige over'. De har bare ikke vidst, om vandet var stigende eller faldende. At de nu kan ringe til mig, betyder i hvert fald, at vi ikke har haft flere ulykker, hvor folk har skullet reddes af helikopter eller andre redningskøretøjer, siger Ellen Hjort Christensen, der gerne tager tjansen med at læse tidevandstabellerne.

Selvom Ellen Hjort Christensenskal svare på det samme spørgsmål rigtigt mange gange om dagen, så er hun glad for at kunne hjælpe folk. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

- At de ringer ind til mig, gør bestemt ikke noget, det er kun dejligt - og det koster ingen liv. Det eneste, der er irriterende, er, at vores mobilsignal herude er lidt dårligt, siger Ellen Hjort Christensen.