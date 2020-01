Butikstyv på rulleskøjter blev til røver

En 22-årig mand på rulleskøjter gjorde sig selv til røver, da han i dag forsøgte at stjæle en hårspray fra Fakta i Kvaglund i Esbjerg.

- Personalet havde set, at han havde puttet en hårspray i lommen, og da han forsøger at skøjte ud gennem kasselinjen, stiller personalet sig i vejen, fortæller Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Her opstår der lidt tumult mellem manden og personalet, og manden ender med at få vristet sig fri og stikker af med hårsprayen. Da manden brugte magt for at vriste sig fri, betegner politiet episoden som et røveri i stedet for et tyveri.

Manden blev filmet af videoovervågning, og da han tidligere er kendt af politiet, blev han anholdt sidst på eftermiddagen.

Han er nu anholdt og bliver i politiets varetægt natten over. Eftersom han tidligere har lavet anden kriminalitet, vil politiet nu undersøge, om det er nok til at fremstille ham i grundlovsforhør.