Byfest blev afpresset, da de udlovede dusør for tyveri

I stedet fik de et opkald fra en mand, der forsøgte at afpresse sig til 20.000 kroner, hvis de ville have oplysninger i forbindelse med tyveriet.



Det skriver JydskeVestkysten.



Det viste sig dog, at manden ingen oplysninger havde. Byfesten har siden oplevet en stor hjælpsomhed fra hele landsdelen.



- Vorbasse Marked ringede og fortalte, at de havde massevis af kabler og eltavler, vi bare kunne hente. Vi skal bare sige til, og alt er stillet gratis til rådighed, siger Søren Schmidt og forklarer, at de firmaer, der allerede har udlejet blandt slushice-maskiner og telte til byfesten har sagt, at det bliver uden beregning.