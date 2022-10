Connie Geissler er ramt af ALS, og derfor har hun de seneste måneder været sygemeldt fra byrådsarbejdet. Det skriver JydskeVestkysten.

Den 71-årige socialdemokrat har siddet i byrådet siden 2009 og havde ifølge avisen håbet på, at hun kunne kæmpe sig tilbage til efter sin midlertidige sygemelding for et par måneder siden.