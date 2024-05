Bysbarn vender hjem og bliver træner for Ribe-Esbjerg

Det er Marc Uhd, der overtager roret i Ribe-Esbjerg, og indtil da vil Jesper Holm fortsætte som cheftræner.

Det oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse.

36-årige Uhd, der er vokset op i Hjerting lige uden for Esbjerg, har kontrakt med TMS Ringsted frem til 2025 og fortsætter herefter i det jyske, når aftalen udløber.

- Jeg er stolt over at få muligheden for at vende tilbage til, hvor det hele startede. Jeg vil naturligvis have meget fokus på ligaholdet. Men også gøre en stor indsats for at hjælpe i ungdomsrækkerne i både Ribe og Esbjerg, siger Uhd.

- Arbejdet med de kommende ligaspillere ligger mig meget på sinde. Jeg glæder mig rigtigt meget til at flytte til byen og starte op med en dygtig og engageret trup.

Han har skrevet under på en toårig kontrakt i det vestjyske.

I marts fyrede Ribe-Esbjerg cheftræner Anders Thomsen lige inden slutspillet.