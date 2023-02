Camilla fangede sjældent syn i Danmark

- Det er usædvanligt at se nordlys over Danmark. Det sker måske et par gange om året, siger Marielle Fournier, vagthavende meteorolog hos DMI.

- Det var fantastisk

En af dem, som oplevede det sjældne fænomen i Danmark er Camilla Hansen, der søndag aften var på vej hjem fra en fødselsdag mellem Blåvand og Oksbøl, da hun og kæreste blev opmærksomme på det sjældne fænomen.